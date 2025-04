Como o estresse afeta a saúde bucal?

© Shutterstock

O estresse é uma realidade para muitas pessoas, resultante de pressões profissionais, acadêmicas ou pessoais. Embora seja amplamente reconhecido como um fator de risco para diversas condições de saúde, poucos sabem que também pode afetar a saúde bucal, resultando em problemas que comprometem a qualidade de vida.

Dra. Cristina Aparecida dos Santos Pedro, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, explica que o estresse pode desencadear uma série de problemas bucais, como o bruxismo, que é caracterizado pelo ranger ou apertar excessivo dos dentes, muitas vezes de forma involuntária durante o sono. “Esse hábito, associado ao estresse, pode resultar em desgaste dentário, dores musculares, cefaleias e até mesmo disfunções na articulação temporomandibular (DTM)”.

A especialista aponta também que o estresse enfraquece o sistema imunológico, facilitando o aparecimento de aftas e outras lesões orais dolorosas, como úlceras na boca. A ansiedade também pode levar a comportamentos prejudiciais, como morder a bochecha ou os lábios, o que agrava ainda mais as lesões na cavidade oral.

Outro efeito negativo do estresse é a boca seca, ou xerostomia, que ocorre devido à redução na produção de saliva. “A saliva desempenha um papel crucial na proteção dos dentes contra cáries e infecções, e sua diminuição pode aumentar a vulnerabilidade a problemas bucais, como mau hálito e doenças gengivais. A ansiedade crônica também pode agravar inflamações nas gengivas, contribuindo para o desenvolvimento de condições como gengivite e periodontite”, explica Cristina.

Em tempos de estresse, é fundamental adotar hábitos que promovam a saúde bucal. A prática regular de atividades físicas, a meditação e uma boa noite de sono podem reduzir os níveis de estresse, contribuindo para a saúde geral do corpo e da boca. Além disso, manter uma rotina de higiene bucal adequada, com escovação e uso de fio dental, é essencial para prevenir problemas dentários. A visita periódica ao dentista também é uma medida importante para monitorar a saúde bucal e tratar precocemente qualquer complicação que possa surgir.

Pesquisas, como a publicada na Journal of Oral Rehabilitation em 2023, apontam que pessoas com altos níveis de estresse apresentam maior incidência de bruxismo e alterações na mucosa oral, reforçando a importância de um cuidado integrado entre saúde mental e bucal.

Dra. Cristina Aparecida dos Santos Pedro, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, destaca a importância de entender os impactos do estresse na saúde bucal. "O estresse pode afetar não apenas nossa saúde emocional, mas também nossa saúde física, especialmente a saúde bucal. A prevenção e o cuidado com a saúde mental são fundamentais para evitar problemas dentários e garantir um sorriso saudável", enfatiza.

