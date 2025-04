Sete alimentos que podem prejudicar a saúde do seu intestino; entenda

© Shutterstock

O que você come influencia muito mais do que apenas seu peso ou nível de energia. Tudo o que passa pela sua boca percorre o sistema digestivo e, mais especificamente, afeta diretamente a saúde do intestino — um órgão fundamental para o equilíbrio do corpo.

No intestino vivem trilhões de microrganismos, como bactérias, vírus e fungos, que interagem com tudo o que você consome. Esses micróbios formam o chamado microbioma intestinal, e sua qualidade depende dos alimentos que você escolhe. Quando bem nutridos, esses microrganismos podem fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e até influenciar positivamente o humor e a saúde mental. Por outro lado, uma alimentação inadequada pode desencadear diversos problemas.

"Infelizmente, nem todos os alimentos fazem bem ao intestino. Gases, inchaço, cólicas, diarreia e constipação são sinais de que algo não vai bem", explica o médico Anish A. Sheth, chefe do setor de Gastroenterologia do Princeton Medical Center, ligado à Penn Medicine. “Um intestino desequilibrado compromete a digestão, a energia, a produtividade e até a vida social.”

Além de beber bastante água, dormir bem e praticar atividades físicas regularmente, Sheth recomenda que, sempre que possível, sejam evitados os seguintes alimentos:

1. Carnes processadas:

Podem reduzir a quantidade de bactérias benéficas no intestino, afetando o equilíbrio do microbioma.

2. Alimentos ultraprocessados:

Itens como batatas fritas industrializadas e pizzas congeladas promovem inflamação e desregulam o microbioma, aumentando o risco de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn.

3. Adoçantes artificiais:

Estudos mostram que esses aditivos podem afetar negativamente a microbiota intestinal, levando à intolerância à glicose e a desequilíbrios metabólicos.

4. Grãos refinados:

Alimentos como pão branco, massas industrializadas e bagels estão ligados a uma menor diversidade microbiana intestinal.

5. Alimentos com açúcar adicionado:

O excesso de açúcar alimenta bactérias prejudiciais e pode causar desequilíbrio no ecossistema intestinal.

6. Alimentos fritos:

Contribuem para um microbioma menos diverso, favorecendo o crescimento de bactérias nocivas e aumentando o risco de doenças crônicas.

7. Álcool:

O consumo excessivo é um fator de risco para diversos tipos de câncer no sistema digestivo, incluindo esôfago, estômago e cólon.

Cuidar da alimentação é uma das formas mais eficazes de manter o intestino saudável — e, por consequência, o corpo todo em equilíbrio. Deseja sugestões de alimentos que favorecem a saúde intestinal?

