O que motiva a raiva, segundo a ciência

Você já passou por um ataque repentino de raiva? Por acaso, por exemplo, você já esteve em alguma fila que alguém passou na sua frente e isso fez com que você, de repente, começasse a bufar e a fazer comentários passivo-agressivos em relação à outra pessoa? Já houve alguma coisa que fizesse você se envolver em violência física? Você se arrependeu de sua ação intempestiva depois? Afinal, o que aconteceu?

No livro do neurobiólogo Doug Fields 'Why We Snap: Understanding the Rage Circuit in Your Brain' (Por que nós surtamos: Compreendendo o circuito da raiva em seu cérebro, em tradução livre, ainda não publicado em português), Fields explora as respostas rápidas inerentes a esses momentos, desvendando a lógica secreta da raiva. Curioso para saber mais? Clique na galeria e entenda.