Cottage: proteína do laticínio auxilia no ganho de massa muscular

© iStock

Em busca de opções saudáveis e ricas em proteínas na dieta? O queijo cottage conquista notoriedade nos pratos de quem quer ganhar massa muscular sem abrir mão de uma dieta equilibrada. Rico em proteínas e com baixo teor de gordura, ele se destaca entre os derivados do leite como uma das opções mais interessantes para quem pratica atividades físicas de força. Camila Lima, professora de Nutrição do CEUB, detalha os benefícios nutricionais do alimento e como ele pode ser incorporado no dia a dia de forma simples e eficiente.

Por ser um dos queijos com maior concentração de proteína por porção, o cottage tem baixo teor calórico e pouca gordura, sendo uma excelente alternativa para quem busca controlar o peso e estimular a construção muscular. “Uma porção de 100 gramas oferece entre 11 a 12 gramas de proteína, o que é bastante significativo quando comparado a queijos como o cream cheese ou o queijo fresco”, detalha.

Para Lima, o consumo de proteínas de alta qualidade é essencial para quem pratica musculação ou exercícios de resistência, especialmente no pós-treino, quando o organismo precisa de nutrientes para recuperação e crescimento muscular. “O cottage combina proteínas do soro do leite (whey) e caseína, oferecendo tanto absorção rápida quanto liberação lenta de aminoácidos no corpo. Enquanto o whey promove uma resposta imediata, ideal após exercícios intensos, a caseína garante liberação sustentada de nutrientes, ajudando na recuperação ao longo do dia.”

Aliado do equilíbrio da dieta

A versatilidade é mais um dos pontos fortes do cottage. Segundo a docente do CEUB, ele pode ser consumido puro, com frutas, como recheio de sanduíches, misturado a legumes cozidos ou até em panquecas e smoothies. “Este laticínio se adapta facilmente a diferentes momentos do dia, seja no café da manhã, no lanche ou mesmo no jantar”, afirma.

Apesar dos benefícios, Camila alerta que o cottage não deve ser a única fonte de proteína da dieta e que pessoas com intolerância à lactose ou alergia à caseína devem evitar o consumo. “Uma alimentação saudável precisa ser variada. O excesso de um único alimento pode causar desequilíbrios nutricionais”, destaca.

A dica da especialista é usar o cottage como complemento alimentar, combinado com outros grupos alimentares, como fibras, carboidratos complexos, gorduras boas e fontes diversas de vitaminas e minerais. “Assim, é possível tirar o melhor proveito do alimento, mantendo o equilíbrio necessário para a saúde e o bom desempenho físico”, completa a especialista do CEUB.

Leia Também: Cinco sinais silenciosos da doença renal crônica que não deve ignorar