12 fatos surpreendentes sobre o tamanho do pênis, segundo estudos

O pênis é um órgão que pertence a menos da metade da população mundial, mas que continua a gerar enorme curiosidade em todas as culturas. Ao longo dos anos, o tamanho do órgão masculino se tornou tema de debates, inseguranças e até mitos — mas o que dizem os dados científicos? O tamanho realmente importa?

A seguir, veja 12 informações curiosas, baseadas em estudos científicos e relatos médicos, que ajudam a desmistificar esse assunto:

Média global: O comprimento médio de um pênis ereto varia entre 13,8 cm e 14,9 cm.

Pênis muito grandes são raros: Apenas 1% dos homens têm um pênis com mais de 18 centímetros.

Importância para o orgasmo feminino: Em relações casuais, a circunferência do pênis parece importar mais do que o comprimento. Já em relacionamentos de longo prazo, o tamanho perde relevância.

Relatos entre homens gays: Estudos indicam que homens homossexuais relatam pênis maiores, em média.

Efeitos do cigarro: Fumar pode reduzir o comprimento do pênis em até 1,3 cm.

Tamanho do pé não é indicativo: Não há evidência científica que relacione o tamanho do pé ao tamanho do pênis.

Aumento é possível: Procedimentos médicos podem, em alguns casos, aumentar o comprimento do pênis.

Sexo oral e vascularização: A prática pode provocar uma dilatação maior dos vasos sanguíneos, aumentando temporariamente o tamanho do pênis.

Perder peso ajuda na aparência: Reduzir a gordura abdominal pode fazer com que o pênis pareça maior.

Micropênis é raro: Essa condição afeta uma parcela muito pequena da população masculina.

O pênis encolhe com a idade: É natural que o órgão sofra redução com o passar dos anos.

Pornografia distorce expectativas: A exposição constante a padrões irreais pode influenciar negativamente a percepção sobre o que é considerado "normal".

Apesar da longa lista de crenças populares, especialistas ressaltam que o mais importante continua sendo o bem-estar físico e emocional.

