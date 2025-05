Erros que comprometem a qualidade do seu sono, segundo um especialista

© Shutterstock

Ter uma boa noite de sono é fundamental para a saúde física e mental. Dormir bem fortalece o sistema imunológico, contribui para o controle do peso, melhora a saúde cerebral, reduz o risco de doenças crônicas e acidentes, além de ajudar no equilíbrio emocional e no enfrentamento do estresse.

Apesar de muitas pessoas saberem que o ideal é dormir pelo menos sete horas por noite, colocar isso em prática pode ser um desafio. Pensando nisso, a especialista Shelby Harris, diretora de Saúde do Sono da plataforma Sleepopolis, listou à revista SHAPE os principais erros que atrapalham um sono reparador:

1. Quarto com iluminação excessiva

A presença de luz pode interferir no ritmo circadiano, dificultando o sono. Um ambiente totalmente escuro ajuda o corpo a entender que é hora de descansar.

2. Temperatura elevada no ambiente

Dormir em um quarto quente pode fazer com que a pessoa desperte várias vezes durante a noite. O ideal é manter a temperatura mais fresca e confortável.

3. Celular ao lado da cama

O uso do celular na cama prejudica a qualidade do sono. A luz da tela estimula o cérebro e a tentação de checar mensagens ou redes sociais pode impedir que o cérebro associe o ambiente ao descanso.

4. Falta de uma rotina relaxante

Ir para a cama sem um momento de desaceleração atrapalha o processo de adormecer. Criar uma rotina de relaxamento antes de dormir ajuda o corpo a entender que é hora de desligar.

5. Quarto cheio de distrações

Trabalhar na cama, manter aparelhos eletrônicos ligados ou permitir que animais de estimação fiquem no quarto são fatores que atrapalham o descanso adequado.

6. Consumo de álcool antes de dormir

Apesar de parecer relaxante, o álcool prejudica a qualidade do sono. Segundo Harris, a quantidade ideal de álcool para não afetar o sono é zero.

7. Jantar pesado próximo da hora de dormir

Comer refeições grandes ou muito pesadas à noite pode causar indigestão, dificultando o adormecer e comprometendo o sono.

8. Excesso de cafeína durante o dia

A cafeína pode afetar a qualidade do sono mesmo horas após o consumo. O ideal é reduzir a ingestão, especialmente no período da tarde.

9. Dormir até tarde nos fins de semana

Tentar “compensar” o sono perdido durante a semana acordando tarde aos fins de semana pode desregular o relógio biológico e dificultar a volta à rotina nos dias úteis.

Adotar hábitos mais saudáveis e criar um ambiente propício ao descanso pode ser o caminho para noites mais tranquilas e dias mais produtivos.

