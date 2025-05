Como saber se está numa relação tóxica? Terapeuta revela cinco sinais

© Shutterstock

Nem sempre é fácil reconhecer quando se está em um relacionamento tóxico. Muitas vezes, os sinais aparecem de forma sutil, e a pessoa envolvida pode acabar normalizando comportamentos que, na verdade, minam sua autoestima, sua liberdade e seu bem-estar emocional.

Em entrevista ao site Well+Good, a terapeuta norte-americana Katarena Arger elencou cinco sinais que merecem atenção e podem indicar que você está vivendo uma relação prejudicial.

1. Comunicação hostil e desrespeitosa

A forma como os parceiros se comunicam é essencial para a saúde da relação. Quando há desprezo, sarcasmo constante, punições em forma de silêncio, humilhações ou um tom de superioridade, o vínculo passa a ser corroído. "Esse tipo de comunicação mina a segurança emocional e cria um ambiente em que não é possível se sentir valorizado", alerta Katarena.

2. Medo de como o parceiro vai reagir

Você hesita antes de falar sobre algo importante por medo da reação do outro? Isso é um sinal vermelho. A terapeuta explica que quando alguém se sente constantemente ansioso ou em alerta antes de expor seus sentimentos ou opiniões, pode estar diante de uma relação baseada no medo e não na confiança.

3. Falta de apoio emocional

Um relacionamento saudável envolve apoio mútuo. Quando apenas um dos parceiros oferece suporte — emocional, prático ou motivacional — e o outro não retribui, há um desequilíbrio perigoso. “Se você sente que está sempre sozinho nas batalhas, algo está errado”, pontua Katarena.

4. Isolamento social

Um parceiro tóxico muitas vezes tenta cortar os laços do outro com amigos, familiares ou hobbies. "Se você percebe que seu mundo está ficando cada vez menor, com menos conexões e apoio externo, é possível que esteja sendo isolado intencionalmente", explica a terapeuta.

5. Manipulação constante

Manipular significa tentar controlar o outro para benefício próprio — seja por meio da culpa, chantagem emocional, silêncio punitivo ou distorção da realidade. “A manipulação mina a liberdade da outra pessoa e é um claro sinal de toxicidade”, reforça a especialista.



Relacionamentos tóxicos podem causar impactos profundos na saúde mental e emocional. Se você se identificou com esses sinais, considerar a ajuda de um psicólogo pode ser o primeiro passo para romper esse ciclo.

Leia Também: Será que seu parceiro é narcisista ou o problema é você?