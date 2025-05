Dandismo negro: Looks incríveis e surpreendentes do Met Gala 2025

© <p>Getty Images </p>

O Metropolitan Museum of Art de Nova York foi palco do Met Gala de 2025 prestando homenagem à história, cultura e moda negra. O dress code deste ano, 'Tailored for You' (feito sob medida para você em português), foi inspirado na nova exposição do Costume Institute, 'Superfine: Tailoring Black Style', que explora o dandismo negro, uma tradição de elegância desafiadora em que homens e mulheres usam a moda como forma de resistência, orgulho e autoexpressão há séculos.

Curioso? Clique para conferir as celebridades que abraçaram o tema com looks inesquecíveis.