7 bebidas que protegem o cérebro e melhoram a memória após os 40

Para quem deseja preservar a memória, manter o foco e cuidar da saúde do cérebro — especialmente após os 40 anos —, a alimentação tem um papel crucial. Segundo a dietista Varsha Khatri e o neurocientista Robert Love, incluir determinadas bebidas no dia a dia pode trazer benefícios significativos para as funções cognitivas e até melhorar o humor.

Em entrevista ao site SheFinds, os especialistas destacaram sete bebidas que merecem lugar cativo na rotina. Veja quais são elas e por que fazem tão bem:

1. Chá verde

Rico em antioxidantes, como catequinas, o chá verde ajuda a combater os radicais livres que danificam as células cerebrais. Também contém L-teanina, um aminoácido que melhora o foco e a clareza mental, além de proporcionar sensação de calma — mesmo com cafeína.

2. Café

O café é conhecido por estimular o sistema nervoso central, aumentando a atenção e a memória de curto prazo. Seus compostos bioativos, como a cafeína e os polifenóis, também estão associados à redução do risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson.

3. Água

A hidratação adequada é essencial para o funcionamento ideal do cérebro. A falta de água pode causar fadiga, lapsos de memória e dificuldade de concentração. Beber água ao longo do dia mantém o fluxo sanguíneo saudável e melhora a oxigenação cerebral.

4. Suco de mirtilo (blueberry)

Esse suco é carregado de antioxidantes, especialmente antocianinas, que ajudam a reduzir a inflamação e a proteger as células do cérebro contra o envelhecimento. Estudos indicam que o consumo regular pode melhorar a memória e a coordenação motora.

5. Latte de cúrcuma (ou golden milk)

Essa bebida combina leite (vegetal ou animal) com cúrcuma, especiaria com ação anti-inflamatória e antioxidante. A curcumina, seu principal composto ativo, tem sido estudada por seu potencial em prevenir o declínio cognitivo e proteger o cérebro do estresse oxidativo.

6. Chá preto

Assim como o chá verde, o chá preto contém cafeína e L-teanina, além de outros compostos que ajudam na atenção e no estado de alerta. Ele também pode ter efeitos positivos no humor e na sensação de bem-estar.

7. Suco de beterraba

A beterraba é rica em nitratos naturais, que ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo, inclusive para o cérebro. Isso melhora a oxigenação e pode ter impacto direto na cognição, especialmente em pessoas mais velhas. O suco também pode contribuir para a redução da pressão arterial.

Incorporar essas bebidas no dia a dia pode ser um passo simples, mas eficaz, para manter a mente ativa, protegida e mais saudável com o passar dos anos.

