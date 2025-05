11 alimentos ricos em zinco para fortalecer a imunidade e a pele

© Shutterstock

O zinco é um mineral essencial para o funcionamento do organismo — ele atua na cicatrização de feridas, fortalece o sistema imunológico e contribui para o bom funcionamento do olfato e do paladar. Como o corpo humano não é capaz de produzi-lo naturalmente, é fundamental garantir sua ingestão por meio da alimentação.

Segundo a dietista Natalie Rizzo, em entrevista ao site Today, manter níveis adequados de zinco é indispensável para a saúde diária, especialmente para quem deseja envelhecer com mais vitalidade e prevenir infecções.

A boa notícia é que diversos alimentos acessíveis e nutritivos são boas fontes desse mineral. Confira abaixo os principais indicados pela especialista:

1. Ostras

São uma das fontes mais concentradas de zinco na alimentação. Seis unidades fornecem mais de 300% da recomendação diária.

2. Carne de vaca

Além de rica em proteínas e ferro, a carne bovina contém boas quantidades de zinco, especialmente os cortes magros como o patinho e o coxão mole.

3. Peru

A carne de peru é uma alternativa leve e saudável, com alto teor de proteínas e zinco, ideal para variar as fontes de carne branca.

4. Frango

Fácil de encontrar e versátil no preparo, o frango é uma fonte importante de zinco e contribui para a manutenção da massa muscular.

5. Ovos

Ricos em proteínas e nutrientes como colina e selênio, os ovos também oferecem uma dose modesta, porém relevante, de zinco.

6. Castanha-de-caju

Entre as oleaginosas, é uma das mais ricas em zinco. Também fornece gorduras boas, que ajudam na saúde do coração.

7. Amêndoas

Outra oleaginosa que, além de zinco, contém vitamina E, magnésio e antioxidantes que favorecem o cérebro e a pele.

8. Sementes de abóbora

Excelentes para um lanche saudável, as sementes de abóbora são ricas em zinco, ferro e antioxidantes.

9. Lentilhas

As leguminosas como a lentilha são fontes vegetais de zinco, além de oferecerem fibras, ferro e proteínas.

10. Grão-de-bico

Versátil e nutritivo, o grão-de-bico contribui com zinco, proteínas vegetais e fibras que favorecem o intestino.

11. Aveia

Cereal completo, a aveia fornece zinco, ferro, fibras solúveis e ajuda a controlar o colesterol.

Manter uma alimentação variada e equilibrada é a melhor forma de garantir a ingestão adequada de zinco. Em casos de deficiência diagnosticada, a suplementação pode ser indicada por um profissional de saúde.

Leia Também: Tem mais de 50 anos? 11 alimentos que deve comer para proteger a saúde