Médico revela truque com as mãos que pode indicar tumor no cérebro

Um teste rápido de 30 segundos pode ajudar a identificar possíveis alterações no funcionamento do cérebro, especialmente no cerebelo — região responsável pela coordenação motora. A recomendação foi feita por um médico conhecido no TikTok pelo perfil Medifectious, em um vídeo que já ultrapassa 190 mil visualizações na plataforma.

No vídeo, o especialista demonstra o teste simples: com uma das mãos apoiada com a palma voltada para cima, a outra mão deve ser colocada sobre ela e movida rapidamente, alternando entre palma para cima e para baixo. Após alguns segundos, o movimento deve ser repetido com as mãos trocadas.

O objetivo do exercício é detectar sinais de disdiadococinesia, uma condição neurológica que se manifesta como a dificuldade ou incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados.

Segundo o médico, a presença dessa dificuldade pode ser um indicativo de mau funcionamento do cerebelo, e pode estar relacionada a problemas como lesões, tumores ou distúrbios nos nervos.

O alerta é claro: se você perceber que não consegue realizar o movimento com uma das mãos, ou com ambas, o ideal é procurar um neurologista ou outro profissional de saúde para avaliação detalhada.

