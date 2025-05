Aprenda truque simples para remover cola e rótulos de potes de vidro

© Shutterstock

Se você é do tipo que adora reaproveitar frascos de vidro depois de esvaziá-los, mas sofre para remover completamente os rótulos e a cola, um truque simples pode facilitar — e muito — essa tarefa.

De acordo com o site polonês Kobieta, a dica envolve o uso de produtos oleosos, como manteiga ou óleo corporal. Basta aplicar uma camada generosa do produto sobre a área onde o adesivo está grudado e deixar agir por alguns minutos. Depois, lave normalmente com água morna, detergente e uma esponja. A cola deve sair com facilidade.

Outra alternativa eficaz é o vinagre quente, que também ajuda a soltar a cola. Nesse caso, é recomendável usar luvas para evitar qualquer desconforto com a temperatura.

O método pode ser utilizado não só em potes de vidro, mas também em embalagens de plástico ou outras superfícies onde a cola costuma persistir.

