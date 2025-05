Conheça os quatro signos do zodíaco mais difíceis de amar. É o seu caso?

© Shutterstock

O amor nem sempre é fácil. Todos nós temos as nossas peculiaridades, bagagens e mecanismos de defesa e alguns signos do zodíaco têm mais peso do que outros.

Provavelmente já percebeu que certas pessoas são mais difíceis de se aproximar. Não que seja impossível de amar, apenas um pouco mais desafiador.

Eis os quatro signos do zodíaco que, muitas vezes, tornam o amor numa jornada turbulenta, de acordo com o site Parade.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"A intensidade destas pessoas é magnética, mas também carregam consigo profundas camadas emocionais que levam tempo (e muita paciência) para serem reveladas. Os nativos deste signo temem a traição mais do que qualquer outra coisa, e esse medo pode manifestar-se como ciúme, desconfiança ou retraimento emocional."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Independentes até o osso, tendem a intelectualizar as emoções e podem parecer emocionalmente distantes. A sua necessidade de espaço e a sua teimosia podem fazer com que os parceiros sintam que estão a amar alguém que não precisa deles."

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"São perfeccionistas e aplicam o mesmo olhar crítico às pessoas que amam. Não querem magoar ninguém; querem ajudar. Mas a sua tendência para criticar, analisar demais e manter as emoções sob controle pode fazer com que os seus parceiros se sintam constantemente avaliados ao invés de acolhidos."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Preocupam-se com objetivos, estrutura e conquistas, o que pode fazer com que o romance seja algo secundário. Não são do tipo que se apaixona perdidamente da noite para o dia; o amor para eles é lento, constante e cauteloso."

