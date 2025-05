Tem refluxo? Este é o erro básico que pode estar cometendo nas refeições

© Shutterstock

Se você sofre com refluxo, há algo que deve evitar durante as refeições. Você tem o hábito de sempre beber água no almoço ou no jantar? Atenção redobrada com essa prática.

“Beber água durante as refeições pode ser problemático, especialmente para pessoas que sofrem de refluxo”, revelou a nutricionista Hanna Stolińska ao site Gotowanie.

Ela também explicou o motivo para deixar esse hábito de lado: “O consumo excessivo de líquidos durante as refeições pode aumentar a pressão no estômago e piorar os sintomas do refluxo.”

Muitas vezes, beber água é uma estratégia usada por pessoas que querem ganhar peso, mas, na prática, pode ter o efeito contrário. Isso porque a água pode causar uma sensação de saciedade prolongada, levando a uma menor ingestão calórica.

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas