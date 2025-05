Médico lista sinais simples para saber se uma pinta é câncer de pele

© Shutterstock

O médico Suraj Kukadia, do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), viralizou no TikTok ao compartilhar uma lista simples que ajuda a identificar sinais suspeitos na pele que podem ser indicativos de câncer. A checklist tem como objetivo orientar as pessoas sobre quando procurar um dermatologista, especialmente em casos de possíveis melanomas — tipo mais agressivo de câncer de pele.

Segundo o especialista, a regra é observar cinco pontos fundamentais:

Assimetria – Sinais preocupantes costumam ter formato irregular e metades diferentes;

Borda – Contornos irregulares ou serrilhados merecem atenção;

Cor – Melanomas geralmente apresentam duas ou mais cores distintas;

Diâmetro – Sinais com mais de 6 mm (do tamanho de uma borracha de lápis) devem ser examinados;

Evolução – Mudanças no tamanho, formato, cor, coceira ou sangramento são sinais de alerta.

Kukadia reforça ainda que melanomas podem surgir em qualquer parte do corpo, incluindo locais menos óbvios, como as costas, pernas, planta dos pés, palmas das mãos, área genital e até dentro dos olhos.

A recomendação é procurar avaliação médica ao perceber qualquer alteração incomum, já que o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Deseja que eu crie uma arte explicativa com os cinco sinais?

Leia Também: Brócolis têm baixo teor calórico e é rico em fibras e vitaminas