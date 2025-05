Hábitos que desaceleram seu metabolismo e você talvez nem perceba

© Shutterstock

No ritmo acelerado do dia a dia, é comum adotar práticas aparentemente inofensivas que, com o tempo, comprometem o funcionamento do organismo — especialmente o metabolismo. A treinadora pessoal Lola Lopez Guardone, em entrevista ao site Eat This, Not That, elencou alguns comportamentos cotidianos que podem afetar diretamente a forma como o corpo processa energia e que, se não corrigidos, contribuem para o acúmulo de gordura e o cansaço excessivo.

Veja a seguir os hábitos que podem estar desacelerando seu metabolismo:

1. Comer pouco demais

Restringir excessivamente a ingestão de alimentos pode ter o efeito oposto ao desejado. “O corpo deixa de funcionar de forma eficiente quando não recebe combustível suficiente”, explica Lola. Em vez de emagrecer, o organismo entra em modo de economia de energia.

2. Passar longos períodos em jejum

Pular refeições — especialmente o café da manhã — afeta o equilíbrio hormonal e pode desregular o metabolismo. “Uma refeição matinal equilibrada ajuda a manter os níveis de energia e a evitar picos de fome descontrolados ao longo do dia”, alerta a especialista.

3. Ficar muito tempo sentado

O sedentarismo é um dos maiores vilões do metabolismo lento. “Levantar-se para uma breve caminhada já ativa os músculos e estimula o gasto calórico”, afirma Lola.

4. Ignorar o treino de força

A musculação é essencial para quem deseja acelerar o metabolismo de forma consistente. “Aumentar a massa muscular é uma das maneiras mais eficazes de queimar mais calorias em repouso”, explica.

5. Dormir mal ou pouco

O sono é fundamental para a regulação hormonal. “Sem descanso adequado, hormônios como a grelina e a leptina, responsáveis pela fome e saciedade, se desequilibram — e o metabolismo sente diretamente esse impacto”, ressalta.

6. Viver sob estresse constante

O estresse crônico estimula a produção de cortisol, hormônio que, em excesso, contribui para o acúmulo de gordura abdominal e desacelera o metabolismo. “Aprender a lidar com o estresse é crucial para manter o corpo funcionando bem”, pontua.

7. Consumir pouca proteína

A proteína tem papel importante na manutenção da massa muscular e na queima de gordura. “Sem quantidades adequadas, o organismo perde músculos, e isso impacta diretamente o metabolismo”, finaliza a personal trainer.



Rever esses hábitos e fazer pequenas mudanças na rotina pode ser o primeiro passo para reativar o metabolismo e melhorar a qualidade de vida de forma duradoura. Procurar ajuda profissional — seja de um nutricionista ou de um educador físico — também pode ser determinante nesse processo.