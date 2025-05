Coisas que você NUNCA deve dizer a alguém com TDAH

© Shutterstock

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno do desenvolvimento que afeta aproximadamente 2 a 5% dos adultos em todo o mundo. Os sintomas da doença geralmente aparecem antes dos 12 anos de idade. Pessoas com TDAH geralmente apresentam problemas de concentração e dificuldade para ficar parado, entre outras características.

Os equívocos em torno do TDAH frequentemente provocam questionamentos de pessoas desinformadas, o que pode ferir os sentimentos das pessoas com o transtorno. Então, o que você nunca deve dizer a alguém com TDAH?

