6 alimentos que ajudam a manter as artérias desobstruídas

Manter as artérias saudáveis é essencial para prevenir doenças cardiovasculares, como infartos e derrames. Uma forma eficaz e natural de cuidar do coração é por meio da alimentação.

À revista Parade, a nutricionista Catherine Gervacio destacou seis alimentos com propriedades que ajudam a limpar as artérias, reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea. Veja a seguir os principais aliados do seu coração:

1. Alho

Rico em compostos sulfurados, como a alicina, o alho tem ação anti-inflamatória e vasodilatadora. Seu consumo regular pode ajudar a reduzir o colesterol LDL (ruim), melhorar a elasticidade das artérias e diminuir a pressão arterial.

2. Cúrcuma (açafrão-da-terra)

A cúrcuma contém curcumina, um potente antioxidante com propriedades anti-inflamatórias. Estudos indicam que ela pode ajudar a prevenir o acúmulo de placas nas artérias e proteger contra o endurecimento dos vasos sanguíneos.

3. Vegetais de folhas verdes

Espinafre, couve, rúcula e alface são ricos em nitratos naturais, que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de sangue. Eles também contêm fibras, antioxidantes e potássio, que auxiliam no controle da pressão arterial.

4. Chá verde

Além de ser uma bebida rica em antioxidantes, especialmente as catequinas, o chá verde pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos. Seu consumo regular está associado à melhora da função endotelial — a camada que reveste os vasos sanguíneos.

5. Azeite de oliva extra virgem

Fonte de gorduras monoinsaturadas e polifenóis, o azeite protege contra a oxidação do colesterol ruim e tem efeito anti-inflamatório. Incluir azeite na dieta está associado à redução do risco de doenças cardíacas.

6. Limão

Rico em vitamina C e flavonoides, o limão tem ação antioxidante e ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos. Também contribui para a redução do colesterol e pode ajudar na prevenção da hipertensão.

Esses alimentos não substituem tratamentos médicos, mas são aliados poderosos na prevenção de problemas cardiovasculares quando fazem parte de uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável.

