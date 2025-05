Pense bem antes de lavar estas oito peças com água fria na máquina

© Shutterstock

Nem toda peça de roupa pode ser higienizada em água fria — e ignorar essa informação pode comprometer a limpeza e a saúde. Segundo especialistas, alguns tecidos exigem temperaturas mais altas para garantir a eliminação de sujeiras profundas, manchas e microrganismos.

Ao site Better Homes & Gardens, Kim Romine, cientista especialista em cuidados com tecidos da Procter & Gamble, alertou que, apesar de muitos ciclos de lavagem utilizarem água fria para preservar as fibras e economizar energia, determinadas peças só ficam realmente limpas com água quente.

Confira a lista dos itens que, segundo a especialista, devem sempre ser lavados em alta temperatura:

Aventais, panos de prato e pegas de cozinha – acumulam gordura, resíduos de alimentos e bactérias;

Roupas com manchas de gordura – o calor ajuda a dissolver e remover manchas mais difíceis;

Peças usadas por pessoas doentes – para eliminar germes e evitar contaminação;

Peças usadas por pessoas com infecções – especialmente infecções de pele ou virais;

Roupas muito sujas – como as que acumulam barro, suor ou resíduos industriais;

Uniformes de trabalho contaminados – de profissionais da saúde, limpeza ou construção civil;

Fraldas de pano e roupas de bebê – precisam de desinfecção completa para proteger os pequenos;

Roupas de cama, toalhas e brinquedos de pets – acumulam ácaros, pelos e microrganismos.











