Sinais de alerta: veja como o excesso de açúcar pode afetar sua saúde

O açúcar é uma importante fonte de energia para o corpo humano, especialmente para o cérebro. No entanto, quando consumido em excesso — algo cada vez mais comum nas dietas modernas — pode provocar uma série de desequilíbrios no organismo e abrir caminho para problemas metabólicos sérios, como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

A dietista Amy Goodson, especialista em nutrição esportiva, alertou ao site Eat This, Not That sobre os principais sinais de que você pode estar ingerindo mais açúcar do que deveria. A seguir, veja como o excesso de açúcar afeta o corpo e quais sintomas merecem sua atenção:

1. Mudanças de humor frequentes

Altas doses de açúcar causam picos e quedas bruscas nos níveis de glicose no sangue. Isso interfere diretamente na produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, responsáveis pela sensação de bem-estar. Resultado: o humor oscila com facilidade, com momentos de euforia seguidos por irritação, ansiedade ou tristeza.

2. Ganho de peso

Alimentos ricos em açúcar são geralmente calóricos e pobres em fibras e proteínas, o que gera pouca saciedade. Além disso, o excesso de glicose que não é utilizado como energia se transforma em gordura corporal. A longo prazo, o consumo elevado de açúcar contribui para o aumento do tecido adiposo, principalmente na região abdominal.

3. Aparição de acne e espinhas

O açúcar em excesso aumenta os níveis de insulina no sangue, o que estimula a produção de sebo pelas glândulas da pele. Isso favorece o entupimento dos poros e o surgimento de acne, principalmente em adolescentes e adultos com predisposição.

4. Fadiga constante

Apesar de proporcionar uma rápida explosão de energia, o açúcar causa uma queda abrupta de glicemia pouco tempo depois, levando à sensação de cansaço e apatia. Esse ciclo vicioso deixa o corpo sempre em busca de mais açúcar para manter o nível de energia, provocando exaustão ao longo do dia.

5. Dificuldade para dormir

O consumo excessivo de açúcar — especialmente à noite — pode estimular o sistema nervoso central e dificultar o relaxamento necessário para o sono profundo. Isso compromete a qualidade do descanso e pode agravar quadros de insônia.

6. Fome fora de hora

O açúcar afeta os hormônios reguladores do apetite, como a grelina e a leptina, confundindo o organismo sobre a real necessidade de comida. Isso gera uma sensação constante de fome, mesmo após refeições, além de maior desejo por doces e carboidratos refinados.

7. Irritabilidade e impaciência

Assim como interfere no humor, o consumo exagerado de açúcar pode tornar as pessoas mais reativas e impacientes, especialmente durante os períodos de queda de glicose. Esse impacto emocional também pode afetar relações pessoais e o desempenho no trabalho.

