A Igreja Católica é a maior igreja cristã do mundo. Por milênios, dominou grande parte do mundo ocidental e, hoje, bilhões de pessoas se identificam como católicas. Embora globalmente difundido, o Catolicismo Romano está mais presente em alguns países do que em outros.

Nesta galeria, apresentamos os 30 países e territórios com a maior porcentagem de católicos em suas populações. O ranking é de 2025.