Quantas vezes é normal urinar por dia? Veja o que diz a medicina

Se você já se perguntou se a frequência com que vai ao banheiro é normal, saiba que esse hábito pode variar de acordo com idade, tipo de bebida ingerida e até condições de saúde. Segundo o urologista Hamid Abboudi, algumas bebidas – como café, chá, álcool e refrigerantes – estimulam os rins e aumentam a vontade de urinar, fazendo com que as idas ao banheiro sejam mais frequentes.

Além disso, algumas doenças, como câncer de próstata ou de bexiga, também podem ter como sintoma a micção frequente. Mas, para pessoas saudáveis, existe um padrão considerado normal.

De acordo com o médico, ouvido pelo jornal britânico Metro, o número de vezes que uma pessoa urina ao dia pode variar de acordo com a faixa etária:

Crianças: entre 6 e 14 vezes por dia

Adolescentes: de 4 a 6 vezes ao dia

Adultos: de 6 a 9 vezes ao dia

Pessoas com mais de 60 anos: até 10 vezes por dia

Se você tem ido ao banheiro com mais ou menos frequência do que o habitual e sente desconforto, vale procurar um especialista. Alterações persistentes podem ser sinal de algo que merece atenção.





