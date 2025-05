Estudo revela o segredo para a felicidade e a resposta pode impressionar

© Shutterstock

A humanidade já conquistou feitos extraordinários ao longo da história, mas, apesar dos avanços, a busca pela felicidade ainda é uma realidade difícil para muitos. De acordo com o site ScienceAlert, essa procura é tão antiga quanto a própria civilização — e tem sido objeto de reflexão e estudo ao longo das gerações.

Hoje, psicólogos de diversas partes do mundo tentam compreender e ampliar os níveis de bem-estar coletivo como parte de uma estratégia de saúde pública, por meio de iniciativas como o Relatório Mundial da Felicidade. No entanto, os mecanismos por trás da felicidade ainda não são totalmente claros.

Um estudo recente publicado na revista Nature Human Behavior defende que, para compreender melhor a felicidade, é preciso ir além das análises em larga escala e considerar as diferenças individuais. “Precisamos entender as fontes de felicidade para criar intervenções eficazes”, explica Emorie Beck, psicóloga da Universidade da Califórnia, em Davis.

Segundo pesquisas anteriores, fatores socioeconômicos como saúde, renda, conexões sociais e satisfação no trabalho influenciam fortemente a felicidade. Esse raciocínio embasa o chamado modelo "de baixo para cima", que considera os aspectos externos da vida como determinantes do bem-estar. Essa perspectiva sustenta políticas públicas mais amplas voltadas ao coletivo.

Por outro lado, o modelo "de cima para baixo" foca menos no ambiente e mais em como as pessoas interpretam suas próprias experiências. É nesse ponto que entram estratégias como meditação e terapia, voltadas para o autoconhecimento, atitudes e traços de personalidade.

“Todos nós conhecemos alguém que passou por traumas, mas ainda assim parece feliz”, afirma Beck. Em contraste, há pessoas que, mesmo com boas condições de vida, enfrentam dificuldades emocionais.

O estudo conclui que a chave para uma vida mais feliz pode estar menos nos fatores externos e mais na forma como lidamos internamente com as experiências. Em resumo: a felicidade pode depender muito mais de você do que das circunstâncias ao seu redor.

