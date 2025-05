Brasileiros se destacam entre melhores looks de Cannes

© <p>Getty Images</p>

O Festival de Cinema de Cannes é um dos festivais internacionais de cinema mais prestigiados do ano. Realizado anualmente em Cannes, França, ele exibe novos filmes de todo o mundo, e a 78ª edição está acontecendo atualmente de 13 a 24 de maio.

No entanto, apenas 24 horas antes do lançamento do primeiro evento do tapete vermelho desta temporada, novas regras foram implementadas quanto ao código de vestimenta. Um documento oficial divulgado em 12 de maio declarou que: "Por razões de decência, a n-dez é proibida no tapete vermelho, [assim como] trajes volumosos, em particular aqueles com cauda grande, que dificultam o fluxo de convidados e complicam a disposição dos assentos". Algumas pessoas atenderam ao pedido, outras, nem tanto. Mas a verdade é que todos arrasaram no look. Brasileiros se destacam.

