Como identificar febre em cães e quando é preciso se preocupar

Detectar febre em cães pode ser mais difícil do que parece. Segundo especialistas da clínica Carolina Veterinary Specialists in Huntersville, nos Estados Unidos, os tutores devem estar atentos a uma série de sinais que indicam alterações na temperatura corporal do animal.

A temperatura normal de um cão varia entre 38°C e 39°C, ou seja, é mais elevada do que a de humanos, que gira em torno de 36°C a 37°C. Acima de 39°C, o cão já pode estar com febre — e, se atingir os 41°C, há risco de complicações graves e até fatais.

Os veterinários explicam que, além de doenças, fatores como estresse, excitação ou até variações naturais ao longo do dia podem alterar a temperatura dos cães. Por isso, é importante que o tutor conheça qual é a faixa normal do seu animal. A dica é medir a temperatura do cão em diferentes momentos do dia, por vários dias consecutivos.

Apesar do senso comum, apalpar o nariz do cachorro não é uma forma confiável de verificar se ele está com febre. A medição com termômetro digital retal continua sendo o método mais preciso.

Ainda assim, alguns sintomas comuns podem servir de alerta:

Olhos avermelhados ou vidrados

Nariz e orelhas quentes

Tremores

Respiração ofegante

Corrimento nasal

Apatia

Falta de apetite

Tosse

Vômitos

Caso o animal apresente esses sinais, o ideal é consultar um veterinário imediatamente, principalmente se houver febre persistente. A identificação precoce pode evitar complicações e garantir o bem-estar do seu melhor amigo.

