Nutricionista revela os hábitos alimentares que envelhecem a pele

Se você ainda não associou sua alimentação à saúde da sua pele, talvez seja hora de repensar alguns hábitos à mesa. De acordo com especialistas, o que você consome diariamente pode influenciar diretamente na aparência, favorecendo o ressecamento da pele, a perda de elasticidade e o surgimento precoce de rugas.

Em entrevista ao site norte-americano SheFinds, a nutricionista Sakshi Lalwani destacou três erros alimentares comuns que prejudicam a produção natural de colágeno, agravam os sinais do tempo e comprometem a vitalidade da pele. Confira os principais pontos levantados:

1. Falta de alimentos que estimulam o colágeno

O colágeno é uma proteína fundamental para manter a firmeza e elasticidade da pele. Com o envelhecimento, sua produção natural diminui, o que torna essencial o consumo de alimentos que ajudem a estimular sua síntese.

Fontes ricas em vitamina C (como acerola, laranja, kiwi e pimentão), além de proteínas magras, ovos, peixes e alimentos com zinco e cobre, são aliados importantes. A ausência desses nutrientes pode acelerar o envelhecimento cutâneo.

2. Dieta pobre em antioxidantes

"Antioxidantes como as vitaminas C e E são a linha de frente na defesa da pele contra os radicais livres", explica Lalwani. Essas substâncias ajudam a proteger as células da pele do estresse oxidativo, que causa inflamação, manchas, flacidez e rugas.

Vegetais verdes, frutas vermelhas, nozes e sementes são exemplos de alimentos ricos em antioxidantes que devem fazer parte da rotina.

3. Consumo excessivo de açúcar

O açúcar é um dos maiores vilões quando se trata de envelhecimento da pele. Ele promove um processo chamado glicação, que danifica as fibras de colágeno e elastina, responsáveis por manter a estrutura e a firmeza da pele.

“O açúcar causa flacidez e rugas”, reforça a nutricionista. Alimentos ultraprocessados, refrigerantes e doces em excesso devem ser evitados, especialmente se o objetivo for preservar a aparência jovem da pele.

O impacto vai além da estética

Além de contribuir para o envelhecimento precoce, esses hábitos alimentares também estão associados a outras condições de saúde, como inflamações crônicas e doenças autoimunes. Portanto, manter uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, não beneficia apenas a estética, mas também o bem-estar geral.

Em resumo, cuidar da pele não depende apenas de cosméticos ou procedimentos estéticos. A base de uma pele saudável e jovem começa na alimentação — e está no prato de cada dia.

