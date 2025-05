Sete alimentos que fortalecem o coração e ainda ajudam a emagrecer

© Shutterstock

A alimentação tem um papel fundamental na saúde do coração — e fazer boas escolhas pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, melhorar a circulação e até favorecer o emagrecimento.

Em entrevista ao site SheFinds, os cardiologistas Christopher Van Nguyen e Bhaskar Semitha listaram alguns alimentos que oferecem benefícios comprovados para o sistema cardiovascular. Confira:

1. Abacate

Rico em gorduras monoinsaturadas, o abacate ajuda a reduzir o colesterol LDL (o "ruim") e aumentar o HDL (o "bom"). Também é fonte de potássio, nutriente essencial para controlar a pressão arterial.

2. Peixes gordurosos (como salmão, atum e sardinha)

São excelentes fontes de ômega-3, ácidos graxos com ação anti-inflamatória que ajudam a reduzir os triglicerídeos, prevenir arritmias e diminuir o risco de infarto. O ideal é consumir pelo menos duas porções por semana.

3. Frutos secos (como nozes, amêndoas e castanhas)

Ricos em antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis, os frutos secos favorecem o controle do colesterol e auxiliam no controle do peso, desde que consumidos com moderação, devido ao alto valor calórico.

4. Azeite de oliva extra virgem

Um dos pilares da dieta mediterrânea, o azeite é rico em polifenóis e gorduras saudáveis. Seus compostos ajudam a reduzir inflamações, melhorar os níveis de colesterol e proteger as artérias.

5. Sementes de chia

Pequenas, mas potentes, as sementes de chia são ricas em ômega-3 de origem vegetal, fibras e antioxidantes. Ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, favorecem o trânsito intestinal e promovem saciedade.

6. Sementes de linhaça

Assim como a chia, a linhaça é uma excelente fonte de ácidos graxos ômega-3, fibras e lignanas — compostos com propriedades antioxidantes que ajudam a proteger o coração e equilibrar os hormônios.

7. Chocolate amargo (com pelo menos 70% de cacau)

Rico em flavonoides, o chocolate amargo contribui para a saúde vascular, melhora a circulação e pode reduzir a pressão arterial. No entanto, o consumo deve ser moderado — cerca de 20 a 30 gramas por dia.



Incorporar esses alimentos ao cardápio diário pode ajudar não apenas a proteger o coração, mas também a manter um peso saudável e uma vida mais equilibrada.

