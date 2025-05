A idade média que as pessoas casam no Brasil e no Mundo

© <p>Shutterstock</p>

Casar é uma das decisões mais importantes que uma pessoa pode tomar. Não se trata apenas de amor, mas também envolve fatores como estabilidade financeira, maturidade emocional, objetivos de carreira e preparação pessoal. Em todo o mundo, as culturas abordam o casamento de maneiras diferentes. Em algumas sociedades, é visto como um rito de passagem para a vida adulta e acontece relativamente cedo. Em outras, é algo que as pessoas fazem mais tarde, quando se sentem independentes e estabelecidas.

Hoje, com o aumento do custo de vida, a inflação e a alta dos preços dos imóveis, muitas pessoas estão optando por se concentrar em suas carreiras e crescimento pessoal antes de subirem ao altar. Como resultado, a idade em que as pessoas se casam está mudando globalmente. Esta galeria explora a idade média de primeiros casamentos ao redor do mundo, oferecendo um panorama de como o momento e as tradições variam de país para país. Parece interessante? E é, clique para saber mais! Brasil surpreende...