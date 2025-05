'Primeira vacina contra gonorreia do mundo' será lançada na Inglaterra

© <p>Shutterstock</p>

Uma vacina contra gonorreia será lançada na Inglaterra como parte de um programa pioneiro no mundo, anunciaram autoridades. O imunizante é considerado um marco histórico "para a saúde sexual” e terá como objetivo combater os níveis crescentes de infecções sexualmente transmissíveis (IST). Os casos de gonorreia estão crescendo no mundo com alertas sobre algumas cepas resistentes a antibióticos.

De acordo com informações do 'The Guardian', a vacina já existe e é conhecida como 4CMenB, atualmente usada contra a meningite B, uma infecção bacteriana grave que pode causar meningite e sepse.

O imunizante se mostrou eficaz contra gonorreia e já está disponível no sistema de saúde da Inglaterra, onde é usada no programa de rotina infantil e administrada contra a meningite B em bebês com oito, 16 semanas e um ano de idade.

Os sintomas da gonorreia podem incluir corrimento verde ou amarelo, dor ao urinar e dor e desconforto no reto. Nas mulheres, os sintomas podem incluir dor na parte inferior do abdômen ou sangramento entre os períodos menstruais. No entanto, muitas pessoas não apresentam sintomas.

A vacina contém proteínas da Neisseria meningitidis, a bactéria que causa a doença meningocócica, que está intimamente relacionada geneticamente com a Neisseria gonorrhoeae, a bactéria que causa a gonorreia.

Ainda segundo o 'The Guardian', estudos do Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI) sugerem que a vacina 4CMenB tem entre 32,7% e 42% de eficácia contra a gonorreia e, embora a vacinação reduza o risco de infecção, ela não o eliminaria completamente. No entanto, o JCVI disse que a vacinação seria benéfica, já que acredita-se que uma infecção anterior por gonorreia ofereça pouca proteção contra infecções futuras.

O programa surge em meio a alertas de que os casos de gonorreia resistentes ao antibiótico ceftriaxona. Isso significa que a bactéria que causa a IST desenvolveu a capacidade de sobreviver e se multiplicar mesmo quando exposta ao antibiótico.

Alguns casos também são classificados como “extensivamente resistentes a medicamentos” – ou XDR – o que significa que a infecção não respondeu à ceftriaxona ou à segunda linha de tratamento.

A vacina, então, se tornou uma forte arma no combate da gonorreia e podeser o melhor tratamento contra as infecções resistentes.

