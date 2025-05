7 alimentos ricos em fibras para reduzir o colesterol logo cedo

© Shutterstock

A escolha dos alimentos logo pela primeira refeição do dia pode ser crucial para a saúde cardiovascular e o controle de peso. Segundo especialistas em nutrição ouvidos pelo site SheFinds, apostar em ingredientes ricos em fibras pela manhã é uma estratégia eficaz para baixar o colesterol, acelerar o metabolismo e contribuir para a perda de gordura corporal.

As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, promovem saciedade e auxiliam na redução do colesterol LDL (o “ruim”), já que se ligam às moléculas de gordura e facilitam sua eliminação pelo organismo. A seguir, confira uma seleção de sete alimentos recomendados pelas dietistas Jesse Feder e Sheri Berger para turbinar o seu café da manhã:



1. Aveia

Rica em beta-glucana, um tipo de fibra solúvel, a aveia ajuda a reduzir os níveis de colesterol e regula a glicemia. Também promove saciedade, o que pode evitar lanches desnecessários ao longo do dia. É versátil e pode ser consumida em mingaus, vitaminas, panquecas ou com frutas.

2. Sementes de chia

Pequenas, mas poderosas, as sementes de chia são ricas em fibras solúveis, proteínas e ácidos graxos ômega-3. Quando hidratadas, formam um gel que contribui para a sensação de estômago cheio, além de auxiliarem na digestão e no controle do colesterol.

3. Espinafre

Fonte de fibras, ferro, cálcio e antioxidantes, o espinafre pode ser adicionado a omeletes, sucos verdes ou smoothies matinais. Além de ajudar na digestão, possui compostos que reduzem a absorção de gordura no intestino.

4. Abacate

Rico em fibras solúveis e gorduras monoinsaturadas saudáveis, o abacate ajuda a manter os níveis de colesterol equilibrados e proporciona saciedade. Uma boa pedida é consumi-lo amassado com limão e uma pitada de sal, ou em torradas integrais.

5. Frutos secos (como nozes, amêndoas e castanhas)

Esses alimentos são ótimos aliados no combate ao colesterol alto, graças à combinação de fibras, antioxidantes e gorduras saudáveis. Consumi-los com moderação no café da manhã pode ainda melhorar a saúde do coração e controlar o apetite.

6. Banana

Além de fonte de potássio, essencial para a saúde cardiovascular, a banana também contém fibras solúveis que auxiliam na redução do colesterol. É uma fruta prática, doce por natureza e excelente para compor bowls, vitaminas ou ser consumida pura.

7. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora, framboesa)

Essas frutas são ricas em fibras e antioxidantes como os flavonoides, que ajudam a proteger os vasos sanguíneos e reduzir os níveis de colesterol. Podem ser consumidas frescas, congeladas ou misturadas com iogurte e cereais.



Priorize alimentos integrais e evite itens ultraprocessados no café da manhã. Começar o dia com ingredientes ricos em fibras pode ser uma forma simples, saborosa e eficiente de cuidar da saúde do coração e apoiar os objetivos de perda de gordura.





