Perfumes e cremes podem alterar o ar ao redor do corpo, diz estudo

© Shutterstock

Um novo estudo científico revelou que o uso de perfumes e cremes pode modificar significativamente a química do ar ao redor do corpo humano, interferindo em processos biológicos ainda pouco compreendidos e potencialmente afetando a saúde.

De acordo com a pesquisa publicada na revista Science Advances, a aplicação de produtos cosméticos sobre a pele ativa o chamado “campo de oxidação humano” — um tipo de escudo químico natural que interage com moléculas no ambiente. Ao entrar em contato com fragrâncias e cremes, esse campo pode gerar subprodutos químicos com possíveis efeitos tóxicos.

“Como o campo de oxidação influencia a composição química do ar próximo à pele e na zona de respiração, ele afeta a absorção de substâncias químicas, o que, por sua vez, impacta a saúde humana”, explicou Nora Zannoni, cientista do Instituto Max Planck e uma das autoras do estudo.

Na pesquisa, quatro adultos jovens permaneceram em uma sala com temperatura controlada. Os cientistas monitoraram as substâncias químicas presentes no ar ao redor de seus corpos, antes e depois da aplicação de cosméticos.

Quando um creme foi aplicado antes da entrada dos voluntários, observou-se que compostos como fenoxietanol e etanol evaporavam da pele em forma de “plumas térmicas”, acompanhando o calor do corpo. Dez minutos após a aplicação, a concentração desses compostos na região próxima ao nariz era quase três vezes maior que no restante do ambiente.

O mesmo fenômeno foi identificado quando os participantes aplicaram perfume nas costas das mãos: os químicos se dispersaram no ar ao redor e se acumularam em níveis elevados nas proximidades do rosto.

