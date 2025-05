Alerta de sarampo após show de Shakira em estádio nos EUA preocupa

© Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

As autoridades de saúde do estado de New Jersey, nos Estados Unidos, emitiram um alerta nesta terça-feira (20) sobre um possível surto de sarampo, após a confirmação de que uma pessoa infectada esteve presente no show da cantora Shakira, no MetLife Stadium.

De acordo com o comunicado, quem esteve no local e apresentar sintomas suspeitos deve entrar em contato com os serviços de saúde antes de procurar atendimento presencial, a fim de evitar novas transmissões. Os sintomas da doença podem demorar até o dia 6 de junho para se manifestar.

O sarampo é considerado uma das infecções virais mais contagiosas e pode evoluir de forma grave em alguns casos. A doença é transmitida por gotículas respiratórias liberadas por uma pessoa infectada e pode permanecer no ar por horas em ambientes fechados.

Segundo o portal da rede de saúde CUF, uma pessoa com sarampo pode transmitir o vírus entre dois a quatro dias antes da erupção cutânea aparecer, e continua sendo contagiosa até o fim da manifestação dos sintomas.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. Em Portugal, a vacina é gratuita e integra o Programa Nacional de Vacinação. No entanto, autoridades de saúde têm expressado preocupação com casos importados: após dois anos sem registro, 35 casos foram identificados em 2024. De janeiro a abril de 2025, já são 14 confirmações, conforme dados da Direção-Geral da Saúde.

Nos Estados Unidos, a situação é agravada pela recusa de parte da população em se vacinar, por motivos religiosos ou ideológicos. De acordo com a agência Associated Press, mais de mil casos de sarampo já foram registrados este ano em pelo menos 30 estados norte-americanos.





