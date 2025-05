Costuma abraçar seu parceiro antes de adormecer? Continue fazendo!

© Shuttertsock

Abraçar o seu parceiro na hora de dormir pode fazer uma grande diferença nos sentimentos de stresse e segurança, de acordo com um novo estudo que analisa detalhadamente a relação entre o toque físico e o bem-estar em um relacionamento.

Esta foi a principal conclusão: abraços noturnos (posições mais íntimas para dormir) foram associados a níveis mais baixos de stresse em casais, o que, por sua vez, levou a sentimentos mais fortes de apego e segurança no relacionamento.

De acordo com os autores do estudo, o psicólogo Josh Novak e a investigadora de desenvolvimento cognitivo Kaleigh Miller, da Universidade de Auburn, ficar abraçado na cama pode ser uma maneira fácil e gratuita de melhorar a saúde mental.

"Embora os dados atuais sejam transversais e sejam necessários mais estudos, a proximidade física no início do sono pode ser um caminho promissor e favorável para melhorar o bem-estar relacional e fisiológico", escrevem os investigadores no artigo publicado no Journal of Social and Personal Relationships.

Assim, a equipe concluiu o que muitas pessoas já devem saber em primeira mão: um breve abraço enquanto está adormecendo pode ser suficiente para obter benefícios psicológicos, antes que ambos se virem e se acomodem nas suas posições preferidas para dormir à noite.

