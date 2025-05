Como saber se o azeite está estragado e o que fazer com ele depois

© iStock

Saber identificar se um azeite passou do ponto é fundamental para preservar o sabor dos pratos e evitar o desperdício. Embora muitos consumidores confiem apenas na data de validade, o melhor indicador de que o azeite está estragado é o próprio olfato e paladar, segundo Susan Stillson, chef de desenvolvimento culinário do Whole Foods Market, em entrevista ao site de Martha Stewart.

De acordo com a especialista, um azeite estragado costuma apresentar um cheiro característico, descrito como semelhante a mofo, cera de lápis ou nozes rançosas. Essas alterações ocorrem principalmente por exposição ao calor, à luz e ao oxigênio — três fatores que aceleram a oxidação do óleo.

Apesar do sabor desagradável, o azeite vencido ou rançoso não oferece riscos diretos à saúde, mas certamente pode comprometer a qualidade do preparo. “Quando usamos um azeite estragado, as notas frescas desaparecem, o sabor do prato não se realça e a comida pode até ficar com gosto ruim”, destaca Stillson.

O que fazer com o azeite estragado?

Se o azeite perdeu o frescor, ainda é possível reaproveitá-lo de outras formas criativas e sustentáveis. Veja algumas sugestões:

Hidratação da pele: por conter ácidos graxos e antioxidantes, o azeite pode ser usado para amaciar áreas ressecadas, como cotovelos e calcanhares.

Limpeza de couro: o óleo pode ajudar a restaurar o brilho de botas, bolsas ou móveis de couro.

Ingredientes caseiros: pode ser incorporado na produção de sabonetes artesanais, esfoliantes corporais ou bálsamos labiais, misturado com açúcar, mel ou essências naturais.

Como conservar melhor seu azeite

Para evitar o ranço precoce, guarde o azeite em local fresco e ao abrigo da luz, preferencialmente em frascos de vidro escuro com tampa bem vedada. Após aberto, o ideal é consumir o produto em até seis meses.

Com atenção aos sinais e bons hábitos de armazenamento, você garante um azeite sempre fresco à mesa — e ainda encontra soluções inteligentes quando ele já não serve para cozinhar.





