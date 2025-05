Como países lidam com o envelhecimento da população

© Getty Images

Com o aumento da expectativa de vida e a queda das taxas de natalidade, países ao redor do mundo enfrentam os profundos desafios (e oportunidades) do envelhecimento populacional. Os governos estão repensando como apoiar os idosos com dignidade e inclusão - de novas políticas a tecnologias. Esta galeria explora como as nações estão se adaptando às mudanças demográficas para garantir que o envelhecimento não seja apenas sustentável, mas também uma parte celebrada e integrada da sociedade moderna.

