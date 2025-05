Remédios para diabetes podem reduzir risco de 14 tipos de câncer

© Shutterstock

Medicamentos injetáveis usados no tratamento da diabetes tipo 2, como os à base de agonistas do receptor GLP-1 — entre eles o Ozempic — podem contribuir para a redução do risco de até 14 tipos diferentes de câncer. A conclusão é de um estudo conduzido pela NYU Grossman School of Medicine, nos Estados Unidos.

Os pesquisadores analisaram dados de mais de 85 mil pessoas com diabetes tipo 2 tratadas entre 2013 e 2023. Os resultados apontam que, além de controlar os níveis de glicose, os medicamentos com GLP-1 podem diminuir levemente o risco de cânceres associados à obesidade, como os de rim, ovário e pâncreas.

De acordo com Lucas Mavromatis, um dos autores do estudo, o risco de câncer foi cerca de 7% menor entre os pacientes que usaram esse tipo de fármaco. “Os resultados sugerem uma possível redução no risco de certos cânceres e na mortalidade geral. São dados encorajadores, mas ainda é preciso realizar mais pesquisas para confirmar a hipótese”, afirmou.

Os 14 tipos de câncer associados à obesidade que tiveram risco reduzido com o uso de medicamentos com GLP-1, como o Ozempic, são:

Câncer de esôfago

Câncer de estômago

Câncer de fígado

Câncer de vesícula biliar

Câncer de pâncreas

Câncer colorretal (cólon e reto)

Câncer de rim

Câncer de ovário

Câncer de endométrio (útero)

Câncer de mama pós-menopausa

Câncer de tireoide

Mieloma múltiplo

Meningioma

Esses dados foram apresentados no encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) e indicam que o uso de agonistas do receptor GLP-1 pode estar associado a uma redução no risco de desenvolvimento desses cânceres relacionados à obesidade.

