Creatina: pode tomar sem fazer exercício físico?

Um dos suplementos alimentares do momento, a creatina tem uma série de benefícios, sendo um grande aliado do ganho de massa muscular, além de atuar na melhora do desempenho físico e contribuir para a saúde cognitiva.

Além da suplementação, ela pode ser obtida por meio da alimentação, com o consumo de carnes e peixes. Porém, atingir as necessidades do organismo apenas com a alimentação não é possível, pois os alimentos não fornecem grandes quantidades de creatina.

Segundo a nutricionista da 'Mundo Verde', Vanessa Rocha, a suplementação de creatina se faz necessária na maioria dos casos e, com o avanço do mercado de suplementação, já é possível encontrar esse suplemento em vários formatos: como em gomas, cápsulas, em pó e até mesmo líquido, facilitando o consumo e tornando cada vez mais prático incluir a suplementação de creatina no dia a dia.

Confira duas dúvidas comuns sobre o uso de creatina e dicas da nutricionista:

Posso tomar creatina sem fazer exercício físico?

Um dos principais benefícios da creatina está relacionado a prática de exercício físico, porém este suplemento não traz benefícios somente para saúde muscular. Se a creatina for consumida por uma pessoa sedentária, não fará mal à saúde. Muito pelo contrário, a creatina vai contribuir para saúde cognitiva, atuando na memória, concentração, melhora na aprendizagem e prevenção de doenças neurodegenerativas.

Entretanto, quando pensamos no benefício de ganho de massa muscular, o uso da creatina de forma isolada, sem a prática de atividade física não trará o resultado esperado. Estudos mostram que o consumo da creatina pode contribuir para capacidade funcional, porém pensando em hipertrofia, o consumo deve ser aliado ao exercício físico, já que a creatina contribui na melhora da performance física e, com isso, favorece a hipertrofia muscular. Ou seja, sem a prática de exercícios, a creatina trará melhoria para qualidade de vida e saúde cognitiva. Porém, é preciso aliar o seu consumo à prática de exercício físico para o ganho de massa muscular.

Como deve ser feito o consumo da creatina?

Para que a creatina seja consumida de forma eficaz é necessário que seu consumo seja crônico, ou seja, deve ser consumida todos os dias.

Uma dica que pode contribuir para uma melhor absorção da creatina é unir o seu consumo a uma refeição que contenha carboidratos simples em quantidade moderada. Por exemplo, consumir a creatina junto de um suco natural de uva ou de laranja. Essa estratégia vai influenciar a liberação do hormônio insulina e, com isso, facilitar a absorção da creatina.

Em relação à quantidade a ser suplementada, varia de pessoa para pessoa. Portanto, o acompanhamento nutricional individualizado se faz extremamente importante. Mas, de forma geral, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta o consumo de 3g de creatina por dia.