Seis carboidratos vegetais que têm mais proteína do que um ovo

O ovo é frequentemente citado como uma das melhores fontes de proteína, especialmente para quem busca praticidade e alto valor nutricional. Cada unidade contém cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade. No entanto, se você deseja variar o cardápio ou segue uma dieta 100% vegetal, saiba que existem opções igualmente ricas – ou até superiores – em proteína.

A dietista Josten Fish listou ao Eating Well seis alimentos considerados carboidratos que superam o ovo nesse quesito. Confira a seguir os detalhes sobre cada um deles:

1. Feijão

Além de ser um clássico da mesa brasileira, o feijão é uma excelente fonte de proteína vegetal. Uma xícara de feijão cozido (aproximadamente 170g) pode conter entre 13 e 15 gramas de proteína, dependendo do tipo (preto, carioca, branco, etc.). Também é rico em fibras, ferro, magnésio e antioxidantes, sendo ótimo para a saúde intestinal e o controle glicêmico.

2. Lentilhas

As lentilhas são versáteis, cozinham rápido e oferecem cerca de 18 gramas de proteína por xícara cozida. Também são fonte de fibras, ferro e folato – um nutriente essencial para gestantes. Seu consumo regular pode ajudar na manutenção dos níveis de colesterol e na saúde do coração.

3. Grão-de-bico

Popular em preparações como homus e falafel, o grão-de-bico é outro alimento vegetal com alto teor de proteína. Uma xícara cozida contém aproximadamente 15 gramas de proteína. Ele também fornece fibras, ferro, fósforo e manganês, sendo uma ótima opção para aumentar a saciedade e promover energia ao longo do dia.

4. Quinoa

Apesar de ser tecnicamente uma semente, a quinoa é consumida como um grão e é uma das poucas fontes vegetais que contém todos os nove aminoácidos essenciais, o que a torna uma proteína completa. Uma xícara cozida fornece cerca de 8 gramas de proteína. Ela também é rica em magnésio, ferro e antioxidantes, e não contém glúten.

5. Farro

Farro é um tipo de trigo antigo, pouco conhecido no Brasil, mas muito nutritivo. Uma xícara de farro cozido contém cerca de 14 gramas de proteína. Ele tem um sabor levemente amendoado e textura firme, sendo ideal para saladas, sopas e bowls. Também é rico em fibras e zinco, nutrientes importantes para o sistema imunológico.

6. Massa integral

Embora massas sejam geralmente associadas a carboidratos, as versões integrais contêm um bom teor de proteína. Uma xícara de macarrão integral cozido pode fornecer entre 7 e 9 gramas de proteína, além de mais fibras e vitaminas do complexo B do que as massas refinadas. É uma boa pedida para quem quer uma refeição balanceada sem abrir mão do sabor.



Esses alimentos são alternativas excelentes para quem deseja diversificar a alimentação, seguir uma dieta mais vegetal ou simplesmente incluir mais fontes de proteína no dia a dia sem depender exclusivamente do ovo.

