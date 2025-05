Surpresa a caminho! Os signos que vão ganhar dinheiro extra esta semana

© Shutterstock

Maio ainda reserva surpresas financeiras para dois signos, segundo o site Terra. Confira quem deve receber um dinheiro extra antes que o mês termine:

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Nos próximos dias, as finanças dos librianos vão ganhar um incremento inesperado. Seja por meio de prêmios de loteria, raspadinhas premiadas ou gratificações no trabalho, quem nasceu sob o signo da Balança verá um aumento significativo no saldo bancário.

Áries (21 de março a 20 de abril)

Para os arianos, maio já foi generoso em boas notícias, mas o auge ainda está por vir. Nesta última semana do mês, espere a chegada de um bônus financeiro que elevará ainda mais o astral e as contas de quem é ariano.

