Países com as melhores taxas de sobrevivência ao câncer

© <p>Getty Images</p>

A Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres é responsável pelo programa CONCORD, que monitora as tendências de sobrevivência ao câncer em todo o mundo. Por meio dessa vigilância, os especialistas em saúde identificaram as nações com as melhores taxas de sobrevida para as principais formas de câncer em todo o mundo. Embora existam diversas opções de tratamento que podem permitir que os pacientes entrem em remissão da doença, muitas dessas terapias são caras e não estão disponíveis em todas as regiões.

Quais são os cinco países que mais oferecem opções de tratamento de câncer eficazes e acessíveis para seus cidadãos? Clique na galeria para descobrir.