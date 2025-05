Longevidade: vitamina pode ser a 'chave' contra o envelhecimento

© Shutterstock

Segundo um estudo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition, existe uma vitamina que pode ajudar a retardar o envelhecimento e aumentando a longevidade. Trata-se da vitamina D. A investigação sugere que níveis mais elevados podem aumentar a proteção do organismo a certas doenças e não só.

A investigação envolveu mais de mil adultos com mais de 50 anos. O grupo de pessoas que recebeu suplementos de vitamina D podem levar a uma pequena redução dos níveis de glóbulos brancos.

"O efeito foi semelhante ao ganho de três anos de vida", revela JoAnn Manson, um dos autores do estudo. Esta vitamina pode ainda ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como é o caso do câncer e de doenças autoimunes.

A vitamina D foi ainda responsável por evitar a deterioração das células e da sua capacidade de rejuvenescer.

Deixa ainda um alerta. "Tomar um comprimido ou um suplemento alimentar nunca substituirá uma dieta e um estilo de vida saudáveis. É possível atingir a ingestão diária recomendada ao consumir alimentos ricos em vitamina D."

