Estudo revela que estilo de vida influencia mais do que genética

Nossa saúde é moldada mais pelo nosso ambiente do que pelos nossos genes, de acordo com um novo estudo da Oxford Population Health. Escolhas de estilo de vida, condições socioeconômicas ou fatores externos desempenham um papel crítico no envelhecimento e no risco de doenças. Ao analisar dados de quase meio milhão de pessoas, os pesquisadores descobriram que influências ambientais modificáveis, como tabagismo, atividade física e níveis de renda, têm um impacto muito maior na longevidade do que a predisposição genética. Essas descobertas mostram a necessidade urgente de intervenções pessoais e políticas para melhorar a saúde pública e reduzir doenças preveníveis.

