Saiba quais alimentos ajudam os homens a retardar o envelhecimento

Um estudo publicado recentemente no periódico científico Aging revelou que certos alimentos de origem vegetal podem ajudar a retardar o envelhecimento epigenético em homens com idades entre 50 e 72 anos. A pesquisa, conduzida por especialistas em longevidade e nutrição, destacou seis itens naturais e acessíveis que apresentaram efeitos positivos nos marcadores biológicos relacionados ao envelhecimento.

Segundo os autores, os alimentos com maior impacto foram: chá verde, chá oolong, açafrão, alecrim, alho e frutos vermelhos (como morango, framboesa e mirtilo). Todos são ricos em compostos bioativos, especialmente polifenóis, conhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

"As descobertas sugerem que o consumo regular desses alimentos pode reduzir os sinais de envelhecimento epigenético", afirmaram os pesquisadores. O envelhecimento epigenético diz respeito a alterações químicas no DNA que influenciam a forma como os genes se expressam ao longo do tempo — e que, diferentemente das mutações genéticas, podem ser moduladas por fatores ambientais e hábitos de vida.

O estudo também teve o cuidado de excluir variáveis que pudessem interferir nos resultados, como nível de atividade física, consumo de álcool, tabagismo e outros fatores do estilo de vida. Com isso, foi possível isolar os efeitos da alimentação na regulação epigenética.

Os cientistas ressaltam que, embora os resultados sejam promissores, mais pesquisas são necessárias para entender como esses alimentos interagem com os mecanismos epigenéticos em diferentes perfis populacionais. Ainda assim, eles reforçam que manter uma dieta rica em vegetais, ervas e especiarias pode ser uma estratégia segura e eficaz para promover o envelhecimento saudável, especialmente entre os homens a partir dos 50 anos.

