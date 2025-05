Glaucoma: a cegueira silenciosa que afeta mais de 3 milhões de brasileiro

© Agência Brasil

A principal causa de cegueira irreversível no mundo pode estar avançando silenciosamente em seus olhos sem que você perceba! Segundo a Sociedade Brasileira do Glaucoma (SBG), o Glaucoma, também conhecido como a “cegueira silenciosa”, já afeta cerca de 3 milhões de brasileiros, é um problema ocular grave que atinge o nervo óptico, com perda progressiva e irreversível das células ganglionares da retina.



O oftalmologista e professor do Curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, Rodrigo Petroni, explica que o maior perigo do glaucoma está justamente no fato de ser uma doença assintomática nos estágios iniciais. “Por esse motivo, é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Quando o paciente percebe algo errado, muitas vezes o dano já é extenso” , alerta.



Quem corre mais risco?



Embora qualquer pessoa possa desenvolver glaucoma, existem fatores que aumentam consideravelmente o risco da doença. Entre eles estão:



Histórico familiar de glaucoma

Idade acima de 40 anos

Altos graus de miopia ou hipermetropia

Etnia afrodescendente ou asiática

Uso prolongado de corticoides

Doenças como diabetes, condições autoimunes e tabagismo

A ausência de sintomas iniciais faz com que muitos negligenciem a importância de consultas oftalmológicas regulares. “A única forma de detectar precocemente o glaucoma é por meio de um exame oftalmológico completo, que deve ser realizado pelo menos uma vez por ano”, reforça Petroni.



Diagnóstico e tratamento: acessíveis e eficazes



O diagnóstico envolve a medição da pressão intraocular, avaliação detalhada do nervo óptico e exames complementares como gonioscopia, campimetria computadorizada, tomografia de coerência óptica, entre outros.



No Brasil, o tratamento do glaucoma é acessível e disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “O SUS fornece todos os colírios necessários, além de procedimentos a laser e cirurgias quando indicadas”, afirma o especialista.



Informação é prevenção



Neste Dia Mundial da Conscientização ao Glaucoma, o alerta é claro: a prevenção é a única maneira eficaz de evitar a cegueira causada pela doença. Para isso, a população precisa estar informada. “A comunicação é a nossa maior aliada. Precisamos divulgar amplamente os riscos do glaucoma e a importância do acompanhamento oftalmológico preventivo. A conscientização salva a visão”, conclui o professor Rodrigo Petroni.