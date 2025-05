Haja paciência! Estes são os três signos mais provocadores do zodíaco

© Shutterstock

Embora existam muitas maneiras de lidar com uma situação, algumas pessoas podem levar as coisas ao extremo.

Se já conheceu alguém particularmente provocador - seja na vida pessoal ou no trabalho - sabe o quão implacável essa pessoa pode ser.

De acordo com o site Best Life, estes são os três signos mais provocadores do zodíaco.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"Se já teve um relacionamento com um nativo deste signo, sabe que ele se lembra do que disse no primeiro encontro, mesmo que você não se lembre. Eles podem - e vão - usar isso contra si se estiverem infelizes ou se sentirem injustiçados."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Podem ser defensivos, o que pode levar a um padrão de agressividade e a um certo mal-estar. Este comportamento pode resultar em uma necessidade de diminuir as conquistas dos outros, para aumentar o seu próprio senso de identidade."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Sabem guardar rancor, o que pode levar a comportamentos extremamente provocadores. Tendem a pensar demais e ficar presos nas suas memórias, o que pode levá-los ficar obcecados com coisas sem importância."

