Atenção às quantidades! Sete alimentos que estão a deixá-lo mais inchado

Nem tudo que é saudável faz bem em qualquer quantidade. Segundo especialistas, alguns alimentos, mesmo considerados aliados da boa forma e do bem-estar, podem provocar inchaço abdominal se consumidos sem moderação ou critério. A informação foi divulgada pelo portal Eat This, Not That, com base em declarações do especialista em saúde Dave Asprey, fundador do movimento Bulletproof.

De acordo com Asprey, além de alimentos ultraprocessados, há também opções naturais que, dependendo da sensibilidade individual ou da forma de preparo, podem causar desconforto digestivo, gases e retenção. Confira a lista dos principais vilões — e como consumi-los com mais equilíbrio:

1. Aveia

Fonte de fibras e energia, a aveia pode fermentar no intestino de pessoas sensíveis, provocando gases e inchaço. Prefira a versão sem glúten e observe como o corpo reage à porção ingerida.

2. Brócolis

Embora seja um superalimento rico em antioxidantes, o brócolis pertence à família das crucíferas, que contém compostos sulfurosos. Eles são conhecidos por causar gases, especialmente quando consumidos crus. Cozinhar levemente pode reduzir esse efeito.

3. Refrigerantes (inclusive os “zero”)

As bebidas gaseificadas introduzem ar no sistema digestivo, o que pode causar sensação de estufamento. No caso dos refrigerantes dietéticos, o problema é agravado por adoçantes artificiais que afetam o equilíbrio intestinal.

4. Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, etc.)

Ricas em fibras e proteínas vegetais, as leguminosas contêm também oligossacarídeos, um tipo de carboidrato difícil de digerir. Deixá-las de molho antes do cozimento ajuda a reduzir os efeitos colaterais.

5. Frutas com alto teor de frutose (maçã, pera, manga, etc.)

A frutose em excesso pode fermentar no intestino, especialmente em pessoas com intolerância leve ao açúcar natural das frutas. O ideal é não exagerar nas porções e combiná-las com fontes de gordura boa ou proteína.

6. Barras de proteína

Muitas barras industrializadas contêm adoçantes artificiais, fibras em excesso ou proteínas de difícil digestão, como o whey isolado de baixa qualidade, o que pode provocar distensão abdominal.

7. Pão branco

Rico em carboidratos simples e pobre em fibras, o pão branco pode causar picos de açúcar no sangue e contribuir para a inflamação e retenção de líquidos, o que intensifica o inchaço.

Atenção aos sinais do corpo

Segundo nutricionistas, o segredo está em observar a resposta individual a cada alimento. Nem todos apresentam os mesmos sintomas, e fatores como hidratação, mastigação e microbiota intestinal influenciam diretamente na digestão.

Para melhorar o conforto abdominal e evitar o inchaço, especialistas recomendam priorizar alimentos integrais, evitar o consumo excessivo de industrializados e manter uma rotina alimentar equilibrada, sem exageros — nem restrições radicais.

