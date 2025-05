Brasil é o maior produtor de fruta específica no mundo

© <p>Shutterstock</p>

Frutas suculentas e coloridas estão entre os alimentos mais deliciosos do planeta, conferindo doçura, acidez e aroma a inúmeras culinárias, bebidas, doces e sobremesas ao redor do mundo. Por trás de seu sabor, encontra-se uma fonte poderosa de nutrição: vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras solúveis que auxiliam na imunidade, digestão, saúde da pele e do coração. Muitas variedades contêm mais de 70% de água, o que as torna naturalmente hidratantes, enquanto seus açúcares naturais fornecem uma rápida e limpa dose de energia.

Cultivadas principalmente em regiões tropicais e subtropicais quentes e ensolaradas, as produções de frutas são fontes vitais de renda para muitas nações, sustentando agricultores e impulsionando a receita de exportação. A indústria alimentícia global é vasta e variada, com certos itens agora cultivados em volumes impressionantes para atender à crescente demanda.

Esta galeria explora algumas das frutas produzidas em grandes quantidades e os países onde são cultivadas. Parece interessante? Clique para saber mais!