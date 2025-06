O truque simples e eficaz para recuperar panelas queimadas

© Shutterstock

O bicarbonato de sódio é um item comum em muitas cozinhas e costuma ser usado para neutralizar odores, combater pragas em plantas e até como fermento em receitas. Mas o que muita gente não sabe é que ele também pode ser um aliado poderoso na hora de limpar panelas queimadas.

Segundo a especialista Mallory Carra, em entrevista ao site The Spruce, o bicarbonato é uma opção acessível, não tóxica e eficaz para remover manchas de queimado sem danificar o material da panela. A técnica é simples, segura e pode ser aplicada em diversos tipos de panelas, como antiaderentes, cerâmicas, inox e até de cobre.

Passo a passo para limpar panelas queimadas com bicarbonato de sódio:

1. Prepare a mistura:

Em um recipiente, misture bicarbonato de sódio com um pouco de água até formar uma pasta consistente. Faça quantidade suficiente para cobrir toda a área queimada da panela.

2. Aqueça a mistura:

Coloque a pasta sobre as partes queimadas da panela. Em seguida, leve a panela ao fogo baixo e deixe a mistura ferver. Assim que começar a ferver, desligue imediatamente o fogo para evitar que queime novamente.

3. Deixe esfriar e esfregue:

Aguarde a mistura esfriar completamente. Com uma esponja ou escova não abrasiva, esfregue suavemente a área queimada. As manchas devem se soltar com facilidade.

Além de eficiente, o método é seguro e ecológico — uma excelente alternativa aos produtos de limpeza agressivos que podem conter substâncias químicas prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Essa dica é ideal para quem busca soluções práticas com ingredientes que já tem em casa, mantendo a cozinha limpa sem esforço excessivo.

