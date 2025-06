Bebida com pepino e salsa ajuda a reduzir gordura abdominal naturalmente

© Shutterstock

Na busca por estratégias saudáveis e eficazes para reduzir a gordura abdominal, uma receita simples e natural tem chamado a atenção nas redes sociais. Compartilhada pelo portal Melhor com Saúde, a combinação de apenas três ingredientes pode se tornar uma aliada poderosa no processo de emagrecimento e desintoxicação do organismo.



A mistura leva pepino, salsa e limão — alimentos reconhecidos por suas propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e digestivas. Além de ajudar na eliminação de líquidos retidos, a bebida contribui para a limpeza do fígado e o funcionamento intestinal, fatores essenciais para quem quer perder peso de forma sustentável.

Confira como preparar:

Ingredientes

1 pepino

5 ramos de salsa

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Lave bem todos os ingredientes.

Descasque o pepino, corte em cubos e coloque no liquidificador com a salsa e o suco de limão.

Bata por alguns segundos até obter uma mistura homogênea.

A recomendação é consumir a bebida logo após o preparo, preferencialmente em jejum, para potencializar os efeitos.

