Diabetes é ameaça silenciosa para o coração

No dia 26 de junho é celebrado o Dia Nacional do Diabetes. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do acompanhamento, prevenção, diagnóstico e tratamento adequados da doença.

O diabetes, uma das doenças crônicas que mais crescem no mundo, já movimentou mais de 20,5 milhões de atendimentos ambulatoriais no Brasil apenas nos três primeiros meses de 2025, segundo dados do Ministério da Saúde. O número chama a atenção por praticamente igualar todo o volume registrado em 2023, quando foram contabilizados 20,6 milhões de atendimentos.

Segundo o Dr. Julio Yamano, cardiologista do Hospital Japonês Santa Cruz, esses dados evidenciam uma tendência preocupante não apenas pelo impacto metabólico da doença, mas, principalmente, pelo risco cardiovascular que ela impõe. “O diabetes está diretamente associado ao aumento de eventos cardíacos graves, como infarto e acidente vascular cerebral”, afirma.

Os dados oficiais mostram que, em apenas um ano, o país registrou um salto expressivo: de 20,6 milhões de atendimentos em 2023 para mais de 42,6 milhões em 2024, um aumento de mais de 100%. A tendência continua em 2025, com um volume já elevado no primeiro trimestre, o que reforça a necessidade de políticas de prevenção ativas.

O impacto do diabetes no sistema cardiovascular acontece de forma silenciosa e progressiva. “A hiperglicemia crônica provoca alterações na parede dos vasos sanguíneos, favorecendo a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Isso aumenta consideravelmente o risco de infarto e derrame, especialmente quando o diabetes está associado a outros fatores como hipertensão e colesterol elevado”, explica Dr. Yamano.

A prevenção, de acordo com o médico, passa pelo diagnóstico precoce, controle rigoroso da glicemia e promoção de hábitos saudáveis. “É fundamental adotar um estilo de vida que inclua alimentação equilibrada, atividade física regular e acompanhamento médico periódico. O tratamento adequado do diabetes pode reduzir significativamente o risco de complicações cardiovasculares”, orienta. O cardiologista ainda ressalta a importância de uma abordagem integrada entre as especialidades médicas.